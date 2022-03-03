FIL отстранила российских саночников от участия в международных соревнованиях

Международная федерация санного спорта (FIL) осудила военную спецоперацию России, выразив поддержку украинским спортсменам, и приняла решение отстранить российских и белорусских атлетов от участия в международных соревнованиях, сообщает пресс-служба FIL.
Также от участия в международных турнирах отстранены российские тренеры и официальные лица. Россия лишена права принимать у себя соревнования под эгидой FIL. Кроме того, российские представители, назначенные в различные комиссии и рабочие группы, отстранены от занимаемых должностей. Дополнительно FIL заявила, что расследует некоторые посты российских спортсменов в социальных сетях.
Ранее МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации вокруг России и Украины.
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