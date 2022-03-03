Министр спорта пояснил, спортсмены из каких стран могут приехать в Россию на соревнования

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин рассказал, что в ближайшее время будет разработана программа соревнований на территории России с участием зарубежных спортсменов. Ранее многие международные федерации отстранили россиян от турниров.

«В ближайшее время будет разработана программа по развитию системы соревнований на территории Российской Федерации с участием максимального количества зарубежных спортсменов. Прежде всего белорусских спортсменов, системы соревнований в рамках СНГ, ШОС, БРИКС.

Мы не изолированы, мы продолжаем контакты с международными федерациями, надеемся, что это временные меры и разум восторжествует. И всё международное сообщество поймёт, что тот раскол, который сейчас происходит, недопустим, спорт должен выступить одним из проводников дипломатии и восстановления торжества человеческих ценностей», — приводит слова Матыцина ТАСС.

