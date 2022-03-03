Фонд борьбы с лейкемией проведёт благотворительные лыжные гонки «Самое время жить»

Благотворительный фонд семьи Тиньковых и Фонд борьбы с лейкемией приглашают на благотворительные лыжные гонки «Самое время жить». Все собранные от стартовых взносов средства будут направлены в Фонд борьбы с лейкемией на помощь людям с раком крови.
Участники забега смогут выбрать одну из трёх дистанций: детскую (600 м), любительскую (5 км) и спортивную (10 км). Все, кто выберет спортивную дистанцию, побегут вместе с призёрами чемпионатов мира и Олимпийских игр, такими как Михаил Девятьяров, Александр Завьялов, Александр Панжинский, Николай Морилов, Александр Легков, Алексей Петухов и Александр Гребенько. Все желающие смогут пообщаться и сфотографироваться с чемпионами после забега.
Специальный гость праздника – пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина.
Мероприятие состоится 13 марта 2022 года. Сбор участников с 9:30, финальное награждение в 13:30.
Место проведения: Одинцово, Манжосовская ул., 1, Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха.
Стоимость участия в соревновании: взрослый — 1500 рублей, ребёнок — 300 рублей.
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