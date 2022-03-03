Российским самбистам разрешили участвовать в международных турнирах в нейтральном статусе

Исполнительный комитет Международной федерации самбо (ФИАС) приостановил проведение международных соревнований по самбо под своей эгидой на территории России и Беларуси. А также заявил, что обеспечит участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях под флагом, логотипом и гимном ФИАС.
Решение принято, основываясь на принципах олимпийской хартии, положениях Устава ФИАС, учитывая, что спорт является инструментом обеспечения мира и солидарности во всём мире, особо подчёркивая недопустимость политизации спортивных мероприятий и спорта в целом, учитывая, что приоритетом деятельности ФИАС является защита прав спортсменов вне зависимости от национальной, расовой, религиозной, гендерной принадлежности.
Также ФИАС заявил о приверженности позиции об участии спортсменов в соревнованиях в качестве дополнительной меры обеспечения мира и солидарности в международном самбистском сообществе.
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