Сборные России и Беларуси по плаванию отстранены от участия в европейских соревнованиях

Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило российских и белорусских атлетов от участия в своих соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба организации.
«В среду было проведено заседание LEN, а также принято решение не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на мероприятия из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины, до дальнейшего уведомления. Это соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета и направлено на преодоление практических условий, связанных с решениями определённых стран, а также на защиту здоровья, безопасности и благополучия всех спортсменов.
LEN обязуется продолжать свою работу с Международной федерацией плавания (FINA) для реализации наших совместных позиций и надежды на лучшее будущее», — говорится в заявлении бюро Европейской лиги плавания.
Отметим, что соревнования под эгидой LEN не будут проводиться на территории России и Беларуси до следующего уведомления.
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