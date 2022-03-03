Сборные России и Беларуси по плаванию отстранены от участия в европейских соревнованиях

Бюро Европейской лиги плавания (LEN) отстранило российских и белорусских атлетов от участия в своих соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«В среду было проведено заседание LEN, а также принято решение не приглашать российских и белорусских спортсменов и официальных лиц на мероприятия из-за ситуации, сложившейся вокруг Украины, до дальнейшего уведомления. Это соответствует рекомендациям Международного олимпийского комитета и направлено на преодоление практических условий, связанных с решениями определённых стран, а также на защиту здоровья, безопасности и благополучия всех спортсменов.

LEN обязуется продолжать свою работу с Международной федерацией плавания (FINA) для реализации наших совместных позиций и надежды на лучшее будущее», — говорится в заявлении бюро Европейской лиги плавания.

Отметим, что соревнования под эгидой LEN не будут проводиться на территории России и Беларуси до следующего уведомления.