IWF отстранила российских тяжелоатлетов от международных соревнований

Исполком Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) принял решение приостановить участие всех спортсменов и представителей команд из России и Беларуси в любых международных соревнованиях по тяжёлой атлетике до дальнейшего уведомления. Кроме того, в этих странах не будет организовано никаких санкционированных IWF мероприятий.
Решение об исключительных мерах было принято в связи с ситуацией в Украине. Как говорится в заявлении IWF, это превентивные меры, направленные на сохранение целостности спорта, отношений между всеми участниками и обеспечение безопасности всех спортсменов, в том числе из двух вышеупомянутых стран.
Также IWF намерена обеспечить финансовую и тренировочную поддержку украинским спортсменам, готовящимся к чемпионатам мира во всех возрастных категориях.
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