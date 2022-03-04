Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2023 года перенесены из Казани

Организаторы Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады 2023 года сообщили, что соревнования будут перенесены. Ожидалось, что они будут проходить в Казани (Россия) в 2023 году. В Специальной Олимпиаде участвуют люди с особенностями развития.



«С грустью и глубоким разочарованием Special Olympics International объявляет сегодня, что мы не будем проводить Всемирные зимние игры в Казани. Эта отмена разрушительна для нас, для наших спортсменов на Украине, в России и по всему миру, которые годами готовились к соревнованиям.



Благодарим людей доброй воли в России и всём мире, которые работали годами, чтобы Игры прошли успешно. Пока они не состоятся, мы обязуемся продолжать работу», — говорится на официальном сайте организаторов.

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