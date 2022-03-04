Россию лишили права проведения чемпионата Европы по карате 2023 года
Поделиться
Европейская федерация каратэ (EKF) решила перенести чемпионат Европы 2023 года. Турнир должен был пройти в Москве.
Решение о переносе турнира принято на внеочередном заседании исполнительного комитета EKF, который проходил 3 марта. Решение связано с ситуацией на Украине.
Пока ещё неизвестно, где в итоге пройдёт турнир. В ближайшее время организация должна объявить новое место проведения.
«В нынешних тяжёлых обстоятельствах мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность и сочувствие всем, кто пострадал от данного кризиса. Надеемся, что решение конфликта вскоре будет найдено, мы сможем вернуться к нормальной жизни, а наши мероприятия можно будет проводить на территории всей Европы», — сказал президент EKF Антонио Эспиноса.
Комментарии
- 4 марта 2022
-
14:34
-
14:21
-
13:54
-
13:44
-
13:05
-
12:46
-
11:46
-
11:40
-
10:34
-
09:23
-
09:20
-
00:57
- 3 марта 2022
-
22:31
-
19:20
-
19:13
-
16:45
-
15:06
-
14:55
-
02:58
-
00:50
-
00:36
-
00:16
- 2 марта 2022
-
23:39
-
22:47
-
22:33
-
22:23
-
21:43
-
18:51
-
18:01
-
17:38
-
15:45
-
14:36
-
14:23
-
13:42
-
11:31
Партнерский контент