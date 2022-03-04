Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Россию лишили права проведения чемпионата Европы по карате 2023 года

Россию лишили права проведения чемпионата Европы по карате 2023 года
Комментарии

Европейская федерация каратэ (EKF) решила перенести чемпионат Европы 2023 года. Турнир должен был пройти в Москве.

Решение о переносе турнира принято на внеочередном заседании исполнительного комитета EKF, который проходил 3 марта. Решение связано с ситуацией на Украине.

Пока ещё неизвестно, где в итоге пройдёт турнир. В ближайшее время организация должна объявить новое место проведения.

«В нынешних тяжёлых обстоятельствах мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность и сочувствие всем, кто пострадал от данного кризиса. Надеемся, что решение конфликта вскоре будет найдено, мы сможем вернуться к нормальной жизни, а наши мероприятия можно будет проводить на территории всей Европы», — сказал президент EKF Антонио Эспиноса.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022