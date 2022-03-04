Россию лишили права проведения чемпионата Европы по карате 2023 года

Европейская федерация каратэ (EKF) решила перенести чемпионат Европы 2023 года. Турнир должен был пройти в Москве.



Решение о переносе турнира принято на внеочередном заседании исполнительного комитета EKF, который проходил 3 марта. Решение связано с ситуацией на Украине.



Пока ещё неизвестно, где в итоге пройдёт турнир. В ближайшее время организация должна объявить новое место проведения.



«В нынешних тяжёлых обстоятельствах мы хотим выразить нашу глубокую обеспокоенность и сочувствие всем, кто пострадал от данного кризиса. Надеемся, что решение конфликта вскоре будет найдено, мы сможем вернуться к нормальной жизни, а наши мероприятия можно будет проводить на территории всей Европы», — сказал президент EKF Антонио Эспиноса.