Российским гандбольным клубам засчитали техпоражения в европейских турнирах

Европейская федерация гандбола приняла решение засчитать российским клубам и сборным технические поражения в матчах европейских турниров. При этом результаты сыгранных матчей остались прежними.



Что касается предстоящих игр, то в них россиянам присудят технические поражения со счётом 0:10. Соперникам засчитают по два очка за победы.



Аналогичные санкции приняты и в отношении белорусских клубов. Они так потерпят технические поражения.



Ранее европейская федерация гандбола отстранила российские и белорусские сборные и клубы от участия в европейских турнирах на неопределённый срок из-за ситуации на Украине.



Решение было принято на внеочередном заседании исполкома EHF в понедельник, 28 февраля. Оно касается всех текущих соревнований на уровне клубов и сборных.

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