Мужская сборная России по гандболу проведёт сбор в Новогорске

Мужская сборная России по гандболу в марте проведёт очередной тренировочный сбор в Новогорске. На сбор, который пройдёт с 14 по 20 марта, тренер команды Велимир Петкович вызвал 20 игроков.

Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артём Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).

Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).

Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв (оба – «Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА).

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»).

Правые полусредние: Андрей Беляев, Никита Каменев, Александр Котов (все – «Чеховские медведи»), Сергей Иванов, Дмитрий Киселёв (оба – ЦСКА).

Левые полусредние: Евгений Дземин («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Беларусь).

Разыгрывающие: Денис Афонин («Донские казаки»), Валентин Воробьёв (ЦСКА).

Ранее стало известно, что Гандбольный союз Сербии уведомил российскую сторону об отмене товарищеских встреч команд.