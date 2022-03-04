Грищук сыграл вничью с Андрейкиным на этапе Гран-при ФИДЕ в Белграде
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В Белграде завершился четвёртый тур второго этапа серии Гран-при ФИДЕ. 16 участников поделены на четыре группы и играют между собой в два круга. Победитель каждого квартета выйдет в полуфинал.
Четвёртый тур получился на редкость миролюбивым – семь из восьми партий завершились вничью. Так сыграли и четверо российских участников: Дмитрий Андрейкин – с Александром Грищуком, Никита Витюгов – с представителем Индии Пенталой Харикришна, Владимир Федосеев – с венгром Рихардом Раппортом.
В единственной результативной партии в группе D француз Максим Вашье-Лаграв обыграл россиянина Александра Предке.
В субботу, 5 марта, на турнире выходной день. Партии пятого тура стартуют 6 марта в 17:00 по московскому времени.
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