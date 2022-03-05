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Определились полуфинальные пары Открытого чемпионата Уэльса по снукеру

Определились полуфинальные пары Открытого чемпионата Уэльса по снукеру
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На Открытом чемпионате Уэльса по снукеру определились все полуфинальные пары.

В полуфинал турнира пробились Хоссейн Вафаей, Джадд Трамп; Джо Перри и Джек Лисовски.

Полуфинальные пары выглядят следующим образом:

Хоссейн Вафаей — Джадд Трамп

Джо Перри — Джек Лисовски.

В четвертьфинале, где матчи состояли из девяти фреймов, Хоссейн Вафаей обграл Анда Чжану, Джадд Трамп победил Нила Робертсона, Джо Перри одержал победу над Риком Уолденом, а Джек Лисовски выбил из турнира Аллистера Картера.

Из всех участников полуфиналов самый высокий рейтинг у Трампа. Он в рейтинге сезона находится на третьем месте, уступая лишь Ронни О’Салливану и Марку Селби.

Соревнования проходят в Уэльсе с 28 февраля по 6 марта. Призовой фонд турнира превышает £ 400 000. Победитель соревнований получит £ 60 000.

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