Определились полуфинальные пары Открытого чемпионата Уэльса по снукеру

На Открытом чемпионате Уэльса по снукеру определились все полуфинальные пары.
В полуфинал турнира пробились Хоссейн Вафаей, Джадд Трамп; Джо Перри и Джек Лисовски.
Полуфинальные пары выглядят следующим образом:
Хоссейн Вафаей — Джадд Трамп
Джо Перри — Джек Лисовски.
В четвертьфинале, где матчи состояли из девяти фреймов, Хоссейн Вафаей обграл Анда Чжану, Джадд Трамп победил Нила Робертсона, Джо Перри одержал победу над Риком Уолденом, а Джек Лисовски выбил из турнира Аллистера Картера.
Из всех участников полуфиналов самый высокий рейтинг у Трампа. Он в рейтинге сезона находится на третьем месте, уступая лишь Ронни О’Салливану и Марку Селби.
Соревнования проходят в Уэльсе с 28 февраля по 6 марта. Призовой фонд турнира превышает £ 400 000. Победитель соревнований получит £ 60 000.
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