Швейцарский суд оставил без изменений решение о дисквалификации китайского пловца Сунь Яна

Федеральный суд Швейцарии рассмотрел апелляцию трёхкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна по делу о допинговой дисквалификации. Он пытался добиться отмены отстранения, но суд отказал ему в удовлетворении апелляции, сообщает Inside the Games.
Суд постановил, что вердикт, вынесенный Спортивным арбитражным судом (CAS), соответствует основополагающим принципам судебной системы. Также в суде пришли к выводу, что в ходе разбирательств права спортсмена нарушены не были.
В 2020 году Сунь Яна дисквалифицировали на восемь лет за то, что он разбил сосуд с допинг-пробой молотком. Этому предшествовал конфликт пловца с офицерами допинг-контроля. Позднее спортсмен обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. Срок дисквалификации сократили до четырёх лет.
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