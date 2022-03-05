Швейцарский суд оставил без изменений решение о дисквалификации китайского пловца Сунь Яна

Федеральный суд Швейцарии рассмотрел апелляцию трёхкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна по делу о допинговой дисквалификации. Он пытался добиться отмены отстранения, но суд отказал ему в удовлетворении апелляции, сообщает Inside the Games.



Суд постановил, что вердикт, вынесенный Спортивным арбитражным судом (CAS), соответствует основополагающим принципам судебной системы. Также в суде пришли к выводу, что в ходе разбирательств права спортсмена нарушены не были.



В 2020 году Сунь Яна дисквалифицировали на восемь лет за то, что он разбил сосуд с допинг-пробой молотком. Этому предшествовал конфликт пловца с офицерами допинг-контроля. Позднее спортсмен обжаловал решение CAS в Федеральном суде Швейцарии. Срок дисквалификации сократили до четырёх лет.