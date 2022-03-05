Олимпийская чемпионка из Донецка высказалась о ситуации на Украине

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Марина Голядкина, которая родилась в Донецке, высказалась о военной спецоперации на Украине.

«Это моя личная история. Я родилась и выросла в Донецке. Я была там под обстрелами в 2014 году. Я видела, как люди убивали своих же. О том, что на Донбассе бомбят гражданских, буквально истребляя народ, знали все.

Но на следующий день я ехала и тренировалась, несмотря ни на что, потому что это спорт. Спорт, который должен объединять, который во все времена примирял народы и становился связующим звеном, демонстрирующим возможности перемирия. Но сегодня, в непростые для наших братских стран времена, даже эту возможность нарочито исключают для наших спортсменов.

Я прочувствовала эту войну. И сегодня отчётливо понимаю, кто к ней причастен. Очень жаль, что мировая общественность не поднимала такой шум за граждан из Донецка и Луганска все эти годы, за которых у России хватило смелости вступиться. Как будто люди, которые раньше жили на Донбассе, забыли о том, что там происходило. И эта война никого не задевала.

В итоге мы уехали в Россию. В Донецке осталось много знакомых, которые рассказывали, что звуки обстрелов и взрывов не прекращались на протяжении восьми лет. Поэтому знаю не понаслышке, как им жилось все эти годы.

У рождённых в эти годы детей не было детства. Донецк был одним из самых красивых городов Украины, а теперь сердце щемит: всё разбито, всё разрушено.

Я далека от политики. Но очень надеюсь, что когда-нибудь снова смогу свободно приехать в свой родной город, пройтись по местам, которые мне дороги, вспомнить детство и улыбнуться.

Я хочу, чтобы у всех нас было мирное небо над головой. А также хочу, чтобы люди знали правду. Жаль, что голосов людей из Донецка и Луганска не было слышно всё это время…» — написала Голядкина на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #замир #своихнебросаем.