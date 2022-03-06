Джо Перри сыграет с Джаддом Трампом в финале Открытого чемпионата Уэльса

На Открытом чемпионате Уэльса по снукеру определились финалисты турнира.

В решающем матче соревнований Джо Перри сыграет с Джаддом Трампом. Финальная игра турнира пройдёт 6 марта, начало – 15:00 мск.

Напомним, на стадии полуфинала Перри обыграл Джека Лисовски, а Трамп одержал победу над Хоссейном Вафаей.

Из всех участников полуфиналов самый высокий рейтинг был у Трампа. Он в рейтинге сезона находится на третьем месте, уступая лишь Ронни О’Салливану и Марку Селби.

Соревнования проходят в Уэльсе с 28 февраля по 6 марта. Призовой фонд турнира превышает £ 400 000. Победитель соревнований получит £ 60 000. Действующим победителем турнира является Джордан Браун, который в финале 2021 года обыграл Ронни О'Салливана.