Джо Перри сыграет с Джаддом Трампом в финале Открытого чемпионата Уэльса
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На Открытом чемпионате Уэльса по снукеру определились финалисты турнира.
В решающем матче соревнований Джо Перри сыграет с Джаддом Трампом. Финальная игра турнира пройдёт 6 марта, начало – 15:00 мск.
Напомним, на стадии полуфинала Перри обыграл Джека Лисовски, а Трамп одержал победу над Хоссейном Вафаей.
Из всех участников полуфиналов самый высокий рейтинг был у Трампа. Он в рейтинге сезона находится на третьем месте, уступая лишь Ронни О’Салливану и Марку Селби.
Соревнования проходят в Уэльсе с 28 февраля по 6 марта. Призовой фонд турнира превышает £ 400 000. Победитель соревнований получит £ 60 000. Действующим победителем турнира является Джордан Браун, который в финале 2021 года обыграл Ронни О'Салливана.
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