В сборной России объяснили, зачем гимнаст Куляк вышел на награждение с буквой «Z» на груди

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала инцидент на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с участием российского и украинского гимнаста.
Напомним, представитель России Иван Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Куляк стал обладателем бронзы. Победителем же стал украинский гимнаст Илья Ковтун.
«Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива. Наши ребята — патриоты России. Видимо, в нём эта штука сыграла, и нас он не поставил в известность», — приводит слова Родионенко сайт «Матч ТВ».
Российские и белорусские спортсмены выступают в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они будут официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с военной операцией России на Украине и рекомендациями МОК.
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