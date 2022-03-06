В сборной России объяснили, зачем гимнаст Куляк вышел на награждение с буквой «Z» на груди

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко прокомментировала инцидент на этапе Кубка мира в Дохе (Катар) с участием российского и украинского гимнаста.

Напомним, представитель России Иван Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Куляк стал обладателем бронзы. Победителем же стал украинский гимнаст Илья Ковтун.

«Знаете, с нами он не советовался. Это точно была его личная инициатива. Наши ребята — патриоты России. Видимо, в нём эта штука сыграла, и нас он не поставил в известность», — приводит слова Родионенко сайт «Матч ТВ».

Российские и белорусские спортсмены выступают в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они будут официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи с военной операцией России на Украине и рекомендациями МОК.