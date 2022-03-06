Назван состав команды России по гандболу на ближайший тренировочный сбор

Тренерский штаб мужской национальной команды во главе с Велимиром Петковичем определил состав игроков, которые примут участие в ближайшем тренировочном сборе.
Сборная России
Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артём Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).
Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).
Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв (оба – «Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА).
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»).
Правые полусредние: Андрей Беляев, Никита Каменев, Александр Котов (все – «Чеховские медведи»), Сергей Иванов, Дмитрий Киселёв (оба – ЦСКА).
Левые полусредние: Евгений Дзёмин («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Беларусь).
Разыгрывающие: Денис Афонин («Донские казаки»), Валентин Воробьёв (ЦСКА).
Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилёв (тренер вратарей), Вадим Попов (тренер по ОФП).
Сборная России будет тренироваться в Новогорске с 14 по 20 марта, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.
- 6 марта 2022
-
18:29
-
18:16
-
18:13
-
17:46
-
13:46
-
12:10
-
10:58
-
10:29
-
02:45
- 5 марта 2022
-
23:19
-
21:34
-
18:34
-
18:16
-
17:46
-
01:35
- 4 марта 2022
-
23:44
-
22:42
-
21:23
-
21:07
-
20:36
-
19:29
-
17:58
-
15:17
-
14:34
-
14:21
-
13:54
-
13:44
-
13:05
-
12:46
-
11:46
-
11:40
-
10:34
-
09:23
-
09:20
-
00:57