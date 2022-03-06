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Назван состав команды России по гандболу на ближайший тренировочный сбор

Назван состав команды России по гандболу на ближайший тренировочный сбор
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Тренерский штаб мужской национальной команды во главе с Велимиром Петковичем определил состав игроков, которые примут участие в ближайшем тренировочном сборе.

Сборная России
Вратари: Андрей Верещагин («Пермские медведи»), Артём Грушко («Чеховские медведи»), Виктор Киреев (ЦСКА).
Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).
Правые крайние: Дмитрий Корнев, Даниил Шишкарёв (оба – «Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА).
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Радомир Врачевич («Виктор»).
Правые полусредние: Андрей Беляев, Никита Каменев, Александр Котов (все – «Чеховские медведи»), Сергей Иванов, Дмитрий Киселёв (оба – ЦСКА).
Левые полусредние: Евгений Дзёмин («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Беларусь).
Разыгрывающие: Денис Афонин («Донские казаки»), Валентин Воробьёв (ЦСКА).
Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фитилёв (тренер вратарей), Вадим Попов (тренер по ОФП).

Сборная России будет тренироваться в Новогорске с 14 по 20 марта, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

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