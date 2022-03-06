Ван дер Пул и Схаутен победили на чемпионате мира по классическому многоборью

Швед Нильс ван дер Пул и представительница Нидерландов Ирене Схаутен стали победителями в классическом многоборье на завершившемся в воскресенье, 6 марта, чемпионате мира по конькобежному спорту.
Схаутен выиграла на дистанции 3000 м с результатом 3.58,00 и стала второй на дистанции 5000 м (6.52,58). По сумме четырёх дистанций она набрала 158,974 балла. Второй стала японка Михо Такаги. На её счету победы на 500 м (38,31), на 1500 м (1.55,03) и сумма баллов 159,305. Третье место заняла Антойнетте де Йонг (Нидерланды), которая была второй на 3000 м (4.00,90) и 5000 м (7.04,45) — 159,798.
Ван дер Пул показал лучший результат на дистанциях 5000 м (6.12,45) и 10 000 м (12.41,56) и заработал 148,696 баллов. Вторым стал Патрик Руст (Нидерланды) — 149,836, третье место занял бельгиец Барт Свингс — 150,218.
В женском многоборье медали разыгрываются по сумме результатов на дистанциях 500, 1500, 3000, 5000 м, в мужском — по итогам выступлений на 500, 1500, 5000 и 10 000 м.
Напомним, российские конькобежцы отстранены от выступлений на международных соревнованиях по решению Международного союза конькобежцев (ISU), принятому в связи с ситуацией на Украине.
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