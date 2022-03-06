Международная федерация дзюдо лишила Путина и А. Ротенберга всех должностей в организации
Поделиться
Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила президента России Владимира Путина и предпринимателя Аркадия Ротенберга от всех ранее занимаемых ими должностей в организации.
«Международная федерация дзюдо сообщает, что господин Владимир Путин и господин Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в Международной федерации дзюдо», — говорится в официальном заявлении организации.
Напомним, ранее, 27 февраля международная федерация дзюдо приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почётного президента и посла организации. 26 февраля Международная федерация дзюдо приняла решение отменить международный турнир «Большого шлема», который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая.
Комментарии
- 6 марта 2022
-
21:44
-
21:43
-
21:23
-
20:51
-
18:29
-
18:16
-
18:13
-
17:46
-
13:46
-
12:10
-
10:58
-
10:29
-
02:45
- 5 марта 2022
-
23:19
-
21:34
-
18:34
-
18:16
-
17:46
-
01:35
- 4 марта 2022
-
23:44
-
22:42
-
21:23
-
21:07
-
20:36
-
19:29
-
17:58
-
15:17
-
14:34
-
14:21
-
13:54
-
13:44
-
13:05
-
12:46
-
11:46
-
11:40
Партнерский контент