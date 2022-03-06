Международная федерация дзюдо лишила Путина и А. Ротенберга всех должностей в организации

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила президента России Владимира Путина и предпринимателя Аркадия Ротенберга от всех ранее занимаемых ими должностей в организации.

«Международная федерация дзюдо сообщает, что господин Владимир Путин и господин Аркадий Ротенберг отстранены от всех должностей, занимаемых в Международной федерации дзюдо», — говорится в официальном заявлении организации.

Напомним, ранее, 27 февраля международная федерация дзюдо приостановила полномочия Владимира Путина в качестве почётного президента и посла организации. 26 февраля Международная федерация дзюдо приняла решение отменить международный турнир «Большого шлема», который должен был пройти в Казани с 20 по 22 мая.