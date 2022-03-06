FIG просит возбудить дисциплинарное дело в отношении гимнаста Куляка за инцидент в Дохе

Международная федерация гимнастики заявила, что обратится в фонд этики с просьбой возбудить дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка за инцидент на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар).

Напомним, Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.

Также в своём заявлении Международная федерация гимнастики назвала поведение спортсмена «шокирующим».

Российские и белорусские спортсмены выступают в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они будут официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи со спецоперацией России на Украине и рекомендациями МОК.