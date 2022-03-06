Паралимпийский чемпион Полухин: у нас два союзника — наша армия и наш флот

Трёхкратный паралимпийский чемпион Николай Полухин прокомментировал отстранение российской команды от участия в Паралимпийских играх.

«Для меня как для трёхкратного паралимпийского чемпиона эти Игры в Пекине были долгожданные, длиной восемь лет. В Пекине мы были готовы сражаться за нашу страну на соревнованиях. Нашу мужскую сборную по лыжным гонкам и биатлону не допустили до соревнований (в 2018 году. – Прим. «Чемпионата»), хотя мы очень упорно готовились, мечтая защищать честь страны. Мы уже находились в Китае, всё получилось неожиданно, многие встретили эту новость с горечью в душе и со слезами на глазах. Но мы рады, что будут зимние Паралимпийские игры «Мы вместе». Планирую побеждать на этих соревнованиях и прославлять нашу страну дальше.

Гордимся нашей страной. Мы солидарны со всеми решениями по Украине. Мы солидарны с нашей армией! У нас два союзника — наша российская армия и наш российский флот. Мы гордимся нашими солдатами и офицерами, они герои для нас. Я всегда останусь со своей страной как спортсмен, как чемпион, как гражданин, как отец. Я русский, и я этим горжусь» — приводит слова Полухина пресс-служба Паралимпийского комитета России.