«Наказать могут и отстранить. Но нас и так отстранили». Титов — об инциденте с Куляком
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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов высказался о дисциплинарном производстве в отношении Ивана Куляка за инцидент на этапе Кубка мира в Дохе (Катар).
Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.
«Мы будем защищать Ивана в любом случае. Я не думаю, что он хотел устроить специальную демонстрацию, но мы будем его поддерживать в любом случае. Есть регламент, касающийся формы. Это было нарушение формы, которая была утверждена FIG. Иван сделал это сознательно. Я думаю, что наказать могут, могут отстранить от участия. Но нас и так отстранили», — приводит слова Титова «РИА Новости Спорт».
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