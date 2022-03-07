Российский прыгун в воду объяснил, почему красил ногти в чёрный цвет

Двукратный чемпион Европы по прыжкам в воду, россиянин Никита Шлейхер рассказал, почему раньше красил свои ногти в чёрный цвет. По словам спортсмена, ему просто нравилось это.

«Всё это тоже было: съёмки, реклама. Правда, мне до сих пор кажется, что внимание привлекала не моя внешность, а ногти, когда красил их в чёрный цвет.

На Олимпиаде, к слову, тоже с чёрными прыгал. Зачем? Просто нравилось. Потом прошло», — приводит слова Шлейхера «RT на русском».

Также Шлейхер признался в собственной лени.

«Я ленивый. Мне всегда хочется сделать на тренировке меньше прыжков. Стараюсь работать не на количество, а на качество. Как-то приучил себя, что хорошо выполнять все прыжки должен с первого раза», — добавил спортсмен.

