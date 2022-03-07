Гимнаст Куляк, вышедший на награждение с буквой «Z» на груди, оставил пост в «Инстаграме»

Российский гимнаст Иван Куляк опубликовал новый пост на своей странице в «Инстаграме». Ранее спортсмен стал участником скандальной ситуации на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.

«Не, ребят, я не проиграл золото, я выиграл бронзу!» — написал Куляк в «инстаграме».

Напомним, российские и белорусские спортсмены выступали в Дохе в нейтральном статусе. С 7 марта они официально отстранены от участия в международных соревнованиях решением Международной федерации гимнастики (FIG) в связи со спецоперацией России на Украине и рекомендациями МОК.