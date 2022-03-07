Российским шахматистам придётся подавать запрос в ФИДЕ на получение нейтрального статуса

Российским гроссмейстер нужно будет направлять запрос в Международную шахматную федерацию (ФИДЕ) для получения разрешения на выступление на международных турнирах. Они смогут выступать под флагом ФИДЕ, сообщает организация.



Разрешение на выступление на соревнованиях под флагом ФИДЕ будет действительным до 31 мая. Для продолжения выступления в нейтральном статусе нужно будет подать повторный запрос уже после 1 мая. Аналогичные требования будут действовать и для шахматистов из Беларуси.



Напомним, что 28 февраля ФИДЕ допустила российских и белорусских гроссмейстеров до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Санкции были применены после того, как Россия начала военную спецоперацию на Донбассе.

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