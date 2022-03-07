ВФЛА может провести альтернативные соревнования для российских легкоатлетов

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) рассмотрит возможность организации дополнительных соревнований для россиян. Они могут заменить международные соревнования, к которым российских спортсменов не допускают. О возможности организации соревнований сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-атташе ВФЛА Аллу Глущенко.



Напомним, что российских и белорусских легкоатлетов отстранили от участия в чемпионате мира 2022 года, который пройдёт в Орегоне (США). Также они не смогут выступить на чемпионате мира в помещении в Белграде (Сербия) и на командном первенстве по спортивной ходьбе в Маскате (Оман).



Ожидается, что альтернативные соревнования для российских легкоатлетов пройдут летом 2022 года.