Арман Дюплантис обновил мировой рекорд в прыжках с шестом на ЧМ в закрытых помещениях

Шведский легкоатлет Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом на чемпионате мира – 2022 в закрытых помещениях, который в данный момент проходит в Белграде (Сербия).

Дюплантис с третьей попытки сумел исполнить прыжок на 6 метров 19 сантиметров, тем самым улучшив собственное достижение в закрытых помещениях на 1 сантиметр. На 6 метров 18 сантиметров шведский спортсмен прыгнул 17 сентября 2020 года.

Отметим, что Дюплантис является действующим олимпийским чемпионом в прыжках с шестом. На Играх в Токио (Япония) Арман показал результат 6 метров и 2 сантиметра.

Отметим, что российские легкоатлеты участия в ЧМ не принимают из-за санкций Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).