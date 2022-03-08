Дмитрий Андрейкин вышел в плей-офф второго этапа Гран-при ФИДЕ

Российский шахматист Дмитрий Андрейкин вышел в полуфинал второго этапа Гран-при ФИДЕ. Его соперником в полуфинале станет нидерландский гроссмейстер Аниш Гири.



По итогам групповых турниров второго этапа серии Гран-при ФИДЕ победителем группы А стал Андрейкин, в последнем туре выигравший у французского гроссмейстера Этьена Бакро. В активе российского шахматиста четыре очка из шести возможных. Его соперником в полуфинале станет победитель турнира B Гири.



В группе C победу одержал венгр Рихард Раппорт, который сразится в партиях на выбывание с Максимом Вашье-Лагравом (Франция), сообщает официальный сайт Федерации шахмат России.

Во вторник, 8 марта, на турнире выходной день.



Расписание:

Полуфиналы — 9-10 марта. Тай-брейк, в случае необходимости — 11 марта.

Финал — 12-13 марта. Тай-брейк, в случае необходимости — 14 марта.