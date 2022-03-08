Главный тренер сборной Румынии по регби Робинсон: результаты России нужно удалить

Главный тренер сборной Румынии по регби Энди Робинсон заявил, что в сложившейся ситуации с отстранением российской команды от участия в международных соревнованиях необходимо отменить результаты матчей «медведей» в чемпионатах Европы 2021 и 2022 годов, то есть в квалификации Кубка мира.
«Все результаты прошедших матчей сборной России в отборе на Кубок мира необходимо удалить (из турнирной таблицы. – Прим. «Чемпионата»), чтобы создать чёткую картину турнирного положения оставшихся команд, ещё участвующих в квалификации», — приводит слова Робинсона Rugger.info.
Напомним, ранее Исполнительный комитет Международной ассоциации регби (World Rugby) отстранил сборную России от соревнований и международной клубной регбийной деятельности до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине. Аналогичные меры были предприняты в отношении сборной Беларуси.
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