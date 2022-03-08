Гимнаст Куляк, вышедший на церемонию с буквой «Z» на груди, ответил, жалеет ли о поступке

Российский гимнаст Иван Куляк, который стал участником скандальной ситуации на этапе Кубка мира в Дохе (Катар), прокомментировал свой поступок. Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.

Россиянина спросили, не жалеет ли он о совершённом поступке.

«Нисколько. Если бы был второй шанс и я снова оказался бы перед выбором, выходить с буквой Z на груди или нет, поступил бы точно так же.

Почему Z? Я увидел её у наших военных и посмотрел, что означает данный символ. Оказалось: «за победу» и «за мир». Я никому ничего плохого своими действиями не желал. Просто показал свою позицию. Как спортсмен я всегда буду бороться за победу и выступать за мир. Только и всего», — приводит слова Куляка «RT на русском».

