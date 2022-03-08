Российская легкоатлетка Клишина поздравила представительниц прекрасного пола с 8 Марта

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина поздравила всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днём.
«Женщины дарят рождение, дают жизнь и любовь. Женщины заставляют восхищаться всем, что делают, потому что это всё о чистоте, заботе и красоте — существенных элементах, на которых держится мир. С праздником всех женщин. Любви, уважения и добра всем нам», — написала Клишина в своём инстаграм-аккаунте.
Дарья Клишина — российская прыгунья в длину, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года.
Обладательница юниорского рекорда России с результатом 7,05 м. Это третий результат среди юниоров за всю историю прыжков в длину, уступающий лишь Хайке Дрекслер, прыгнувшей в 1983 году на 7,14 м и 7,08 м.
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