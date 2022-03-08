Стало известно, какое наказание грозит гимнасту Куляку за демонстрацию буквы «Z» на форме

Стало известно, какое наказание может получить российский гимнаст Иван Куляк за демонстрацию буквы «Z» на спортивной форме во время награждения на этапе Кубка мира в Дохе.

Куляк завоевал бронзу в упражнениях на параллельных брусьях. Победу одержал украинец Илья Ковтун, серебро выиграл казахстанский гимнаст Милад Карими. По словам Куляка, его поступок является ответом на поведение соперников из Украины.

«Мы можем подтвердить, что Международная федерация гимнастики (FIG) проинформировала нас о том, что она официально будет добиваться открытия дисциплинарного производства в отношении Ивана Куляка, связанного с его поведением на этапе Кубка мира в Дохе. По соображениям конфиденциальности, GEF не раскрывает подробностей незавершённых или потенциальных дел. Это важно для защиты целостности процедуры, а также прав всех вовлечённых сторон.

С точки зрения процедуры можем сказать, что дисциплинарное производство может быть возбуждено директором GEF на основании результатов расследования жалобы. У нас есть специальная дисциплинарная комиссия, а также апелляционный трибунал. Дисциплинарное производство регулируется дисциплинарным кодексом FIG, а также международным и швейцарским законодательством. Решения, принятые дисциплинарной комиссией и апелляционным трибуналом GEF, должны выполняться Международной федерацией гимнастики», — приводит ответ Фонда гимнастической этики «Матч ТВ».

Среди возможных дисциплинарных санкций – предупреждение, денежный штраф, отстранение на конкретные соревнования или неопределённый срок, аннулирование результатов соревнований, приостановка деятельности или исключение национальной федерации из международной и другие.