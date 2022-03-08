С сезона-2022 норвежки больше не будут играть в пляжный волейбол в бикини

Волейболистка национальной команды Суннива Хелланд-Хансен сообщила, что норвежские «пляжницы» первыми в мире не будут играть в бикини начиная с сезона-2022. По примеру мужчин, норвежки наденут шорты.

«Все в Мировом туре играют в бикини, думаю, что это во многом связано с традицией. Мы хотим вдохновлять и продвигать свободу выбора для женщин в спорте.

Во время чемпионата Европы по пляжному гандболу в прошлом году норвежки были оштрафованы примерно на 15 тысяч крон за ношение шорт. Но мужчины могут играть в длинных шортах. Посмотрим, как это будет развиваться, но мы надеемся, что со временем больше внимания будет уделяться игре, а не экипировке.

Надеюсь, мы сможем достучаться до молодой аудитории, которая увидит, что играть в шортах — это вариант. Так же хорошо, как и в бикини, даже несмотря на то, что сейчас в моде играть в бикини. Мы считаем, что женщинам — во всех видах спорта — нужно позволять соревноваться в том, в чём им удобно», — приводит слова Хелланд-Хансен VG.

В ноябре 2021 года Международная федерация гандбола объявила об отмене спорного правила о бикини. В женском пляжном волейболе шорты разрешены с начала 2000-х годов. Но большинство девушек играют в бикини. Норвежки уже играли в шортах на чемпионате Европы в прошлом году, чтобы поддержать коллег по пляжному гандболу.