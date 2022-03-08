По новому уставу FINA может не допускать спортсменов из России до соревнований

Бюро Международной федерации плавания (FINA) приняло новый устав, согласно которому организация может не допускать спортсменов из России до соревнований.
«FINA потенциально может запретить спортсменам и официальным лицам из России и Беларуси посещать любые предстоящие мероприятия, если их присутствие угрожает безопасности и благополучию спортсменов или ставит под угрозу проведение соревнований. Теперь FINA будет тщательно просматривать все мероприятия в календаре, прежде чем принимать какие-либо решения об отстранении спортсменов или команд от участия в них», — говорится в заявлении на сайте FINA.
При этом бюро FINA подтвердило, что по-прежнему выступает против полного отстранения россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой. Они могут соревноваться в качестве нейтральных атлетов.
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