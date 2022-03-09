Президент ВФП Сальников прокомментировал допуск российских пловцов к чемпионату мира

Президент Всероссийской федерации плавания, член бюро Международной федерации плавания (FINA) Владимир Сальников прокомментировал допуск российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под эгидой организации.

«В экстренных случаях бюро FINA сможет оперативно собираться для принятия решений по формату проведения своих соревнований. На сегодняшний день FINA подтвердила, что российские и белорусские спортсмены допущены к участию в чемпионате мира в нейтральном статусе.

Однако многие страны, в числе которых США, уведомили FINA, что не выступят на чемпионате мира, если к участию в нём будут допущены российские и белорусские спортсмены. В ближайшее время будет получена дополнительная информация, будут ли они нас этим шантажировать.

Сейчас невозможно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация, нельзя исключать вмешательства людей, совершенно не относящихся к спорту. Самым актуальным для нас является вопрос безопасности наших спортсменов. Мы контактируем с FINA, следим за развитием ситуации и отстаиваем свою позицию», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Напомним, ранее США и ряд других стран в ультимативной форме заявили FINA о нежелании видеть российских и белорусских спортсменов на предстоящем чемпионате мира в Будапеште.