Названы суммы поощрений московским победителям и призёрам Олимпийских игр в Пекине

Мэр Сергей Собянин подписал постановление о выплатах московским спортсменам – победителям и призёрам Олимпийских игр в Пекине, сообщает портал mos.ru.

Размер социальных выплат составит 4 млн рублей олимпийским чемпионам, 2,5 млн рублей серебряным призёрам и 1,7 млн рублей бронзовым призёрам. Тренеры, подготовившие олимпийцев, получат выплаты в размере 50 процентов от указанных сумм.

Российские спортсмены заняли девятое место в неофициальном командном зачёте, завоевав в общей сложности 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. На счету московских спортсменов 13 медалей, а именно три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые. Победителями и призёрами Олимпийских игр в личном или командном зачёте стали 25 московских спортсменов в семи видах спорта.

Олимпийские чемпионы

— Камила Валиева, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Анна Щербакова — фигурное катание на коньках;

— Алексей Червоткин — лыжные гонки.

Серебряные призёры Олимпийских игр

— Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Александра Трусова, Виктория Синицина — фигурное катание на коньках;

— Константин Ивлиев — конькобежный спорт;

— Евгений Климов — прыжки на лыжах с трамплина;

— Сергей Андронов, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Никита Нестеров, Александр Никишин, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Иван Федотов, Вадим Шипачёв — хоккей.

Бронзовые призёры Олимпийский игр

— Ангелина Голикова, Семён Елистратов — конькобежный спорт;

— Сергей Ридзик — фристайл;

— Карим Халили — биатлон.