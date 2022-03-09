Названы суммы поощрений московским победителям и призёрам Олимпийских игр в Пекине

Мэр Сергей Собянин подписал постановление о выплатах московским спортсменам – победителям и призёрам Олимпийских игр в Пекине, сообщает портал mos.ru.
Размер социальных выплат составит 4 млн рублей олимпийским чемпионам, 2,5 млн рублей серебряным призёрам и 1,7 млн рублей бронзовым призёрам. Тренеры, подготовившие олимпийцев, получат выплаты в размере 50 процентов от указанных сумм.
Российские спортсмены заняли девятое место в неофициальном командном зачёте, завоевав в общей сложности 32 медали: шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. На счету московских спортсменов 13 медалей, а именно три золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые. Победителями и призёрами Олимпийских игр в личном или командном зачёте стали 25 московских спортсменов в семи видах спорта.
Олимпийские чемпионы
— Камила Валиева, Никита Кацалапов, Марк Кондратюк, Виктория Синицина, Анна Щербакова — фигурное катание на коньках;
— Алексей Червоткин — лыжные гонки.
Серебряные призёры Олимпийских игр
— Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Александра Трусова, Виктория Синицина — фигурное катание на коньках;
— Константин Ивлиев — конькобежный спорт;
— Евгений Климов — прыжки на лыжах с трамплина;
— Сергей Андронов, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Никита Нестеров, Александр Никишин, Сергей Плотников, Антон Слепышев, Иван Федотов, Вадим Шипачёв — хоккей.
Бронзовые призёры Олимпийский игр
— Ангелина Голикова, Семён Елистратов — конькобежный спорт;
— Сергей Ридзик — фристайл;
— Карим Халили — биатлон.
- 9 марта 2022
-
17:49
-
16:43
-
15:49
-
15:28
-
15:19
-
14:57
-
09:43
-
09:20
- 8 марта 2022
-
23:57
-
21:40
-
21:02
-
19:32
-
18:03
-
13:10
-
09:53
-
09:25
-
09:19
-
00:45
- 7 марта 2022
-
20:56
-
20:34
-
15:02
-
13:04
-
12:38
-
10:04
-
00:45
-
00:36
- 6 марта 2022
-
23:25
-
23:06
-
21:44
-
21:43
-
21:23
-
20:51
-
18:29
-
18:16
-
18:13