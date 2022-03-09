Евгения Канаева: Аня Щербакова просто человек из другого измерения

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева высказалась о результатах личных соревнований фигуристок на Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

Напомним, действующая чемпионка мира Анна Щербакова завоевала золото, серебро досталось Александре Трусовой, ещё одна россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.

«Трусова исполнила больше четверных прыжков, но Аня Щербакова совместила всё. Она единственная, кто чисто откатал программу: без падений – а это олимпийский девиз «выйти и сделать». Это прямо про Аню Щербакову. Сколько за ней наблюдаю, вот она на чемпионате России с пневмонией вышла, она просто человек из другого измерения», — сказала Канаева на YouTube-канале «Больше спорта».