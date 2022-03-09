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Андрейкин сыграл вничью с Гири в первом полуфинале этапа Гран-при ФИДЕ в Белграде

Андрейкин сыграл вничью с Гири в первом полуфинале этапа Гран-при ФИДЕ в Белграде
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В Белграде (Сербия) завершились первые партии полуфиналов турнира серии Гран-при ФИДЕ. Венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт белыми фигурами уверенно обыграл француза Максима Вашье-Лаграва и захватил лидерство в противостоянии. Полуфинальный матч между россиянином Дмитрием Андрейкиным и представителем Нидерландов Анишем Гири начался с ничьей. Белыми играл Андрейкин.

Вторые полуфинальные матчи турнира серии Гран-при ФИДЕ в Белграде состоятся завтра, 10 марта, тай-брейк, в случае необходимости — 11 марта. Финал состоится 12-14 марта.

Напомним, в турнире также принимали участие россияне Александр Грищук, Никита Витюгов, Владимир Федосеев и Александр Предке. В полуфинал выходили только победители четырёх подгрупп.

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