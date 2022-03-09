Всемирная федерация карате отстранила россиян от участия в соревнованиях

Исполком Всемирной федерации карате (WKF) после консультаций с различными заинтересованными сторонами и, учитывая рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), объявил о временном отстранении российских и белорусских спортсменов и официальных лиц от участия во всех мероприятиях WKF до дальнейшего уведомления, сообщает пресс-служба WKF.

Решение принято после тщательного обсуждения с комиссией спортсменов WKF и национальными федерациями в целях сохранения честности соревнований и обеспечения безопасности всех участников. WKF сообщил, что продолжит внимательно следить за ситуацией на Украине в надежде на скорейшее восстановление мира.

4 марта Россию лишили права на проведение чемпионата Европы по карате 2023 года. Он должен был пройти в Москве.