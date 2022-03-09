Московское «Динамо» прервало 15-матчевую победную серию казанских волейболисток в ЧР

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барса» в перенесённом матче 17-го тура чемпионата России на своей площадке уступили московскому «Динамо» со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).

Самым результативным игроком матча стала Элица Василева, принесшая 19 очков московскому «Динамо». В составе хозяек площадки 16 очков набрала Татьяна Кадочкина.

Казанская команда прервала 15-матчевую серию побед в чемпионате России, которая началась 28 октября как раз с победы над московским «Динамо» (3:2).

Московское «Динамо» благодаря успеху в Казани поднялось на третье место в турнирной таблице. «Динамо-Ак Барс» удерживает лидерство, при равенстве побед опережая калининградский «Локомотив» на два очка.

Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Перенесённый матч 17-го тура

«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).