Московское «Динамо» прервало 15-матчевую победную серию казанских волейболисток в ЧР

Волейболистки казанского «Динамо-Ак Барса» в перенесённом матче 17-го тура чемпионата России на своей площадке уступили московскому «Динамо» со счётом 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).
Самым результативным игроком матча стала Элица Василева, принесшая 19 очков московскому «Динамо». В составе хозяек площадки 16 очков набрала Татьяна Кадочкина.
Казанская команда прервала 15-матчевую серию побед в чемпионате России, которая началась 28 октября как раз с победы над московским «Динамо» (3:2).
Московское «Динамо» благодаря успеху в Казани поднялось на третье место в турнирной таблице. «Динамо-Ак Барс» удерживает лидерство, при равенстве побед опережая калининградский «Локомотив» на два очка.
Волейбол. Чемпионат России. Женщины. Перенесённый матч 17-го тура
«Динамо-Ак Барс» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 0:3 (21:25, 23:25, 23:25).
- 9 марта 2022
-
23:41
-
22:19
-
21:34
-
20:53
-
20:19
-
18:37
-
18:14
-
17:49
-
16:43
-
15:49
-
15:28
-
15:19
-
14:57
-
09:43
-
09:20
- 8 марта 2022
-
23:57
-
21:40
-
21:02
-
19:32
-
18:03
-
13:10
-
09:53
-
09:25
-
09:19
-
00:45
- 7 марта 2022
-
20:56
-
20:34
-
15:02
-
13:04
-
12:38
-
10:04
-
00:45
-
00:36
- 6 марта 2022
-
23:25
-
23:06