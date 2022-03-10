По Куляку, вышедшему на награждение с «Z» на груди, открыли дисциплинарное производство

Независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении российского гимнаста Ивана Куляка, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу GEF. Ранее спортсмен стал участником скандальной ситуации на этапе Кубка мира в Дохе (Катар). Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.
«По официальному запросу Международной федерации гимнастики Фонд гимнастической этики открыл дисциплинарное производство в отношении спортивного гимнаста Ивана Куляка относительно его поведения на Кубке мира по гимнастике в Дохе и назначил коллегию дисциплинарной комиссии GEF. По соображениям конфиденциальности GEF не раскрывает никаких подробностей о незавершённых или потенциальных делах и не комментирует их в ходе разбирательства. Это важно для защиты целостности процедуры, а также прав всех вовлечённых сторон.
Дисциплинарное производство регулируется дисциплинарным кодексом FIG, а также международным и швейцарским законодательством», — сообщили в пресс-службе GEF.
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