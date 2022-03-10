Куляк, вышедший на церемонию с «Z» на груди: что бы ни делали, всё равно буду улыбаться!

Российский гимнаст Иван Куляк, который стал участником скандальной ситуации на этапе Кубка мира в Дохе (Катар), опубликовал новую запись в «сториз» своего «инстаграма». Напомним, Куляк вышел на церемонию вручения медалей за соревнования в параллельных брусьях с буквой «Z» на груди. Примечательно, что турнир выиграл украинский гимнаст Илья Ковтун.

«Что бы мне ни делали, я всё равно буду улыбаться!» — написал спортсмен.

Фото: «инстаграм» ивана куляка

Сегодня, 10 марта, стало известно, что Независимый Фонд гимнастической этики (GEF) открыл дисциплинарное производство в отношении Куляка. Среди возможных дисциплинарных санкций – предупреждение, денежный штраф, отстранение на конкретные соревнования или неопределённый срок, аннулирование результатов соревнований, приостановка деятельности или исключение национальной федерации из международной и другие.