Главаты стал и. о. главного тренера клуба «Ростов-Дон»
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Пресс-служба гандбольного клуба «Ростов-Дон» сообщила, что исполняющим обязанности главного тренера команды стал словак Томаш Главаты. Он сменил на посту наставника команды шведа Пера Юханссона.
Ранее стало известно, что Юханссон покинул «Ростов-Дон». Под его руководством команда дважды выигрывала Кубок и Суперкубок страны, а также завоевала серебряные медали чемпионата России.
35-летний Главаты входил в состав тренерского штаба «Ростов-Дона». Также он был одним из тренеров женской сборной России на Олимпиаде в Токио (Япония).
«Ростов-Дон» в настоящее время занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 10 марта. «Ростов-Дон» будет принимать «Кубань».
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