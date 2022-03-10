Олег Матыцин: у ВАДА нет претензий к России

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не имеет претензий к России по вопросу соблюдения антидопинговых правил.

Матыцин принял участие в первом заседании президиума восьмой сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте, которое прошло в Дубае.

«В настоящее время никаких претензий с точки зрения нарушений антидопинговых правил со стороны ВАДА к России нет. Наша страна признана соблюдающей на 100% абсолютно все конвенции. Нарушения выявляются нами, и ВАДА признало, что в России одна из эффективных систем противодействия допингу», — сказал Матыцин в эфире телеканала «Россия-24».

По словам Матыцина, аудиторская группа ВАДА планирует посетить Россию в конце марта. На это время запланирована проверка Российского антидопингового агентства (РУСАДА).