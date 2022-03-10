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ОКР оспорил отстранение от Европейского юношеского олимпийского фестиваля в CAS

ОКР оспорил отстранение от Европейского юношеского олимпийского фестиваля в CAS
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Олимпийский комитет России направил в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (Швейцария) апелляционную жалобу на решение Исполкома Европейских олимпийских комитетов от 2 марта 2022 года.

Тогда, ссылаясь на рекомендации МОК от 28 февраля, ЕОК решил, что российские спортсмены не будут допущены на Европейский юношеский олимпийский фестиваль, который должен пройти с 20 по 25 марта в Вуокатти (Финляндия).

«Олимпийский комитет России считает, что данное решение Исполкома ЕОК является неправомерным, необоснованным и дискриминационным по отношению к юным российским спортсменам. Олимпийскому комитету России не была предоставлена возможность принять участие в заседании Исполкома ЕОК и представить свои аргументы по данному вопросу. Более того, мы обратились с письмом в адрес руководства ЕОК, чётко изложив свою позицию, но ответа получено не было», — говорится в заявлении ОКР.

Исчерпав все возможности для разрешения возникшего спора в досудебном порядке, в целях защиты прав и интересов российских спортсменов 10 марта ОКР направил апелляцию в CAS.

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