World Athletics не будет приостанавливать процесс восстановления ВФЛА

Совет World Athletics одобрил рекомендации рабочей группы по восстановлению Российской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Рабочая группа рекомендовала продолжить процесс восстановления ВФЛА, чтобы избежать «очень реального риска» того, что после приостановки процесса российская лёгкая атлетика вернётся к прежней допинг-практике.

«Приостановка процесса подорвёт те культурные изменения, которые произошли с ВФЛА, и в конечном итоге нанесёт ущерб интересам чистых российских спортсменов и их соперников, а, следовательно, целостности будущих международных соревнований», — цитирует Андерсена сайт World Athletics.

Андерсен сообщил Совету, что ВФЛА добилась значительного прогресса во многих областях, описанных в дорожной карте, но этого пока недостаточно для восстановления.

Опасения по-прежнему связаны с руководством РУСАДА, а также тем, что ВФЛА ещё не оплатила расходы на восстановление, понесённые World Athletics за третий и четвёртый кварталы 2021 года. Андерсен предупредил, что если оплата не будет произведена в срочном порядке, это будет расценено как нарушение условий восстановления и приведёт к иску против ВФЛА, который может привести к приостановке процесса восстановления.

В следующий раз вопрос восстановления ВФЛА будет рассмотрен World Athletics в июле 2022 года.