Андрейкин и Гири на тай-брейке определят финалиста этапа Гран-при ФИДЕ в Белграде
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На втором этапе Гран-при ФИДЕ в Белграде (Сербия) определился первый финалист. Им стал Рихард Раппорт. Накануне венгерский гроссмейстер обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в первой полуфинальной партии, а во второй соперники разошлись миром. В итоге Раппорт победил в матче со счётом 1,5:0,5 и вышел в финал.
Во второй паре россиянин Дмитрий Андрейкин и Аниш Гири из Нидерландов обе полуфинальные партии завершили вничью. Счёт в их противостоянии стал 1:1. Завтра, 11 марта, им предстоит выявить сильнейшего на тай-брейке.
Сначала состоятся две парии в быстрые шахматы (15+10). Если счёт останется равным, будут сыграны две партии в блиц (3+2). После этого, в случае равенства очков, победитель определится в армагеддоне.
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