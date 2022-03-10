Андрейкин и Гири на тай-брейке определят финалиста этапа Гран-при ФИДЕ в Белграде

На втором этапе Гран-при ФИДЕ в Белграде (Сербия) определился первый финалист. Им стал Рихард Раппорт. Накануне венгерский гроссмейстер обыграл француза Максима Вашье-Лаграва в первой полуфинальной партии, а во второй соперники разошлись миром. В итоге Раппорт победил в матче со счётом 1,5:0,5 и вышел в финал.

Во второй паре россиянин Дмитрий Андрейкин и Аниш Гири из Нидерландов обе полуфинальные партии завершили вничью. Счёт в их противостоянии стал 1:1. Завтра, 11 марта, им предстоит выявить сильнейшего на тай-брейке.

Сначала состоятся две парии в быстрые шахматы (15+10). Если счёт останется равным, будут сыграны две партии в блиц (3+2). После этого, в случае равенства очков, победитель определится в армагеддоне.