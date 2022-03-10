Карпов: с переездом в Норвегию у Романова могут возникнуть проблемы в России

Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказался о решении российского гроссмейстера Евгения Романова выступать за Норвегию.

«Если Романов захотел переехать в Норвегию, то никто его не ограничит. Он сделал свой выбор, я бы так не сделал, конечно. Центр шахматной жизни давным-давно сместился в Россию, поэтому с переездом в Норвегию у него могут возникнуть проблемы в России. Я не думаю, что его будут винить, но будут помнить», – приводит слова Карпова Metaratings.

Сам Романов, комментируя решение выступать за сборную Норвегии, заявил, что не имеет особого отношения к российским шахматам. Последние несколько лет, начиная с 2013 года, спортсмен жил и тренировался в Норвегии, где у него много друзей и учеников.