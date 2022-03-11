Глава федерации волейбола Сербии раскритиковал решение отстранить российских спортсменов

Президент Федерации волейбола Сербии Зоран Гайич выступил против запрета на участие в международных соревнованиях спортсменов из России. По мнению специалиста, подобные меры лишь укрепляют Россию.
«Я только что говорил с бывшими коллегами из России, спортсменами. У них там волна патриотизма с небольшим процентом шовинизма. Но они станут лишь ещё сильнее. После всех санкций их экономика укрепится.
Запад думает, что силён. Но сейчас это динозавр. Они становятся всё глупее.
Да, у нас появляются технологии. Но в моральном и психологическом плане всё становится лишь хуже. Во время Древней Греции войны останавливались на время Олимпийских игр. Если бы тогда люди знали, что так называемая западная цивилизация будет вводить спортивные и культурные эмбарго! Это просто духовный примитивизм», — цитирует Гайича Novosti.rs.
При этом Гайич отметил, что российские спортсмены, оказавшиеся в сложной ситуации, могли бы вести себя умнее, чтобы избежать таких проблем.
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