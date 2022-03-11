Дмитрий Андрейкин вышел в финал этапа Гран-при ФИДЕ в Белграде

На втором этапе Гран-при ФИДЕ в Белграде (Сербия) определился второй финалист. Им стал россиянин Дмитрий Андрейкин.

После двух полуфинальных партий в противостоянии Андрейкина и Аниша Гири из Нидерландов была ничья – 1:1. Сегодня, 11 марта, Андрейкин обыграл Гири со счётом 1,5:0,5. Тай-брейк состоял из двух партий в быстрые шахматы. Первая партия в рапид завершилась вничью, а во второй победу отпраздновал игравший чёрными россиянин. Полуфинал Андрейкин – Гири завершился с общим счётом 2,5:1,5



Напомним, накануне первым финалистом стал венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт, который по итогам двух полуфинальных партий обыграл француза Максима Вашье-Лаграва со счётом 1,5:0,5.

Финальный матч между Андрейкиным и Раппортом стартует завтра, 12 марта, в 17:00 по московскому времени.